Норри: я очень сильно нервничал в матче против Штруффа

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал свой выход в финал соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В трёх партиях он оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа — 7:5, 4:6, 6:3.



«Сегодня я очень и очень нервничал на корте. Был очень напряжён, но я очень благодарен зрителям, которые помогли мне справиться.



Это очень особенно, ведь я впервые в карьере вышел в финал такого уровня. Кроме того, я сделал это у себя дома, что много для меня значит», — цитирует Норри официальный сайт ATP.



23-летний Кэмерон родился в Южной Африке, однако в три года его семья переехала в Новую Зеландию, где он и вырос.



Соперником Норри в борьбе за главный трофей соревнований станет американец Теннис Сандгрен.