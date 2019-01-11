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Норри: я очень сильно нервничал в матче против Штруффа

Норри: я очень сильно нервничал в матче против Штруффа
Теннис / ATP

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал свой выход в финал соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В трёх партиях он оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа — 7:5, 4:6, 6:3.

«Сегодня я очень и очень нервничал на корте. Был очень напряжён, но я очень благодарен зрителям, которые помогли мне справиться.

Это очень особенно, ведь я впервые в карьере вышел в финал такого уровня. Кроме того, я сделал это у себя дома, что много для меня значит», — цитирует Норри официальный сайт ATP.

23-летний Кэмерон родился в Южной Африке, однако в три года его семья переехала в Новую Зеландию, где он и вырос.

Соперником Норри в борьбе за главный трофей соревнований станет американец Теннис Сандгрен.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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