Клейстерс — о намерении Маррея завершить карьеру: у меня разрывается сердце

Бывшая первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала намерение британца Энди Маррея завершить карьеру в этом сезоне. Экс первая ракетка мира и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», а также двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании надеется уйти из спорта после Уимблдона-2019.

«Когда я слышу слова Энди Маррея на пресс-конференции, у меня разрывается сердце. Надеюсь, он доиграет до Уимблдона и получит прощание, которого заслуживает», — написала Клейстерс в своём «твиттере».

Маррея продолжает беспокоить сильная боль в правом бедре, на котором ему делали операцию.