Барти: в финале я должна быть готова и наслаждаться моментом

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала своё выступление на турнире в Сиднее, а также поделилась ожиданиями от финального матча, который состоится 12 января.

В случае победы над чешской теннисисткой Петрой Квитовой Барти станет первой за 14 лет австралийкой, которой удалось выиграть домашний турнир. Последней чемпионкой соревнований из Австралии является Алисия Молик.

«Было бы здорово. Алисия — капитан сборной на Кубке Федерации, поэтому было бы здорово повторить её результат.

Это действительно великолепная неделя для меня. Думаю, я играла здорово. У меня были сильные соперники в каждом раунде, и я очень рада, что смогу сыграть ещё раз. И Мертенс, и Бертенс были достойными соперницами, поэтому я понимала, что должна показать свой лучший теннис, чтобы выиграть. Так что и завтра я должна быть готова, и когда выйду на корт, буду наслаждаться моментом», — цитирует Барти The West Australian.