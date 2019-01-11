Кенин: я обыграла много хороших игроков, поэтому рада и этой победе

56-я ракетка мира американка София Кенин поделилась впечатлениями от победы над француженкой Ализе Корне в полуфинальном матче на турнире в Хобарте (Австралия), призовой фонд которого составляет $ 250 тыс.

«Я обыграла много хороших игроков на этой неделе, поэтому рада и этой победе», — приводит слова Кенин The Australian.

Напомним, Кенин обыграла Корне со счётом 6:2, 6:4 и 12 января сразится за свой первый титул в карьере с представительницей Словакии Анной Шмидловой. Теннисистки встречались между собой один раз (в 2018 году в Нью-Хейвене), и победа осталась за американкой.

На турнире в Хобарте 20-летняя американка не проиграла ни одного сета, а также обыграла первую сеянную соревнований, 19-ю ракетку мира французскую теннисистку Каролин Гарсию.