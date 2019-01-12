Флипкенс и Ларссон проиграли в финале парного турнира в Хобарте

В Хобарте (Австралия) завершился финал турнира в парном разряде, в котором победу одержал тайский дуэт Чань Хаочин/Чан Юнжань. В финале дуэт переиграл бельгийку Кирстен Флипкенс и шведку Юханну Ларссон со счётом 6:3, 3:6, [10:6].

Матч продолжался 1 час 18 минут. Хаочин и Юнжань не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. Их соперницы 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и сделали 3 брейка.

Напомним, в 2018 году парный турнир выиграли Элисе Мертенс (Бельгия) и Деми Схурс (Нидерланды).

Призовой фонд турнира в Хобарте составил $ 250 тыс. В финале одиночного разряда победу одержала американка Софья Кенин, которая разгромила Анну Шмидлову из Словакии со счётом 6:3, 6:0.