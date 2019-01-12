Надаль: если бы не был готов к Australian Open, не приехал бы в Австралию

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от старта Открытого чемпионата Австралии по теннису. В первом круге турнира Надаль сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом.

«Конечно, нужно подготовиться и прибавить, чувствовать себя «живым». Всегда есть что-то, над чем можно поработать. И я на протяжении всей карьеры стараюсь прогрессировать. Всегда пытался улучшить подачу, думаю, мне это удалось. Может, смогу вывести её на новый уровень в Австралии? Работаю над этим.

Я доволен подачей. Доволен мотивацией сделать что-то новое. Уверен в своих силах, уверен в себе. Готов к турниру, если бы не был готов, не приехал бы сюда. Боль после операции на ноге уже практически прошла», — приводит слова Надаля Sportingnews.