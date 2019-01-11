Надаль — Маррею: Энди, было здорово играть с тобой столько лет! Удачи во всём!

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение британца Энди Маррея завершить карьеру. Ранее Маррей объявил, что планирует завершить карьеру в этом сезоне.

«Энди, поздравляю тебя со всеми достижениями! Было здорово играть с тобой столько лет! Удачи во всём!» — написал в «Твиттере» Надаль.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Надаля.

Экс первая ракетка мира и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», а также двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании Маррей надеется, что сможет доиграть до Уимблдона и уйти после домашнего «Шлема». Причиной ухода Маррея из тенниса является сильная боль в правом бедре, на котором ему уже делали операцию.