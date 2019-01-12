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Халеп: только выиграв «Ролан Гаррос», по-настоящему стала первой ракеткой мира

Халеп: только выиграв «Ролан Гаррос», по-настоящему стала первой ракеткой мира
Теннис / Australian Open 2019

Победительница «Ролан Гаррос» — 2018, первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что с совсем другими чувствами вернулась через год на Открытый чемпионат Австралии, посев которого она возглавляет.

«Это большая разница. Внутри меня, ведь я добилась того, что хотела. Я наконец-то выиграла турнир «Большого шлема». И теперь я могу сказать, что я по-настоящему стала первой ракеткой мира. Без победы на мэйджоре не считала себя настоящим лидером рейтинга», — приводит слова Халеп пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Халеп рассказала также о своей сетке на турнире. Чтобы выйти в четвертьфинал, румынке придётся обыграть обеих сестёр Уильямс — сначала Винус, а затем Серену.

«Я забирала в Nike новую обувь, когда получила это сообщение. Увидев его, сказала себе: «Хорошо, будь что будет. Сейчас я буду наслаждаться выбором обуви, а потом подумаю о предстоящих матчах», — сказала Халеп.

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Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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