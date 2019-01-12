Халеп: только выиграв «Ролан Гаррос», по-настоящему стала первой ракеткой мира

Победительница «Ролан Гаррос» — 2018, первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что с совсем другими чувствами вернулась через год на Открытый чемпионат Австралии, посев которого она возглавляет.

«Это большая разница. Внутри меня, ведь я добилась того, что хотела. Я наконец-то выиграла турнир «Большого шлема». И теперь я могу сказать, что я по-настоящему стала первой ракеткой мира. Без победы на мэйджоре не считала себя настоящим лидером рейтинга», — приводит слова Халеп пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Халеп рассказала также о своей сетке на турнире. Чтобы выйти в четвертьфинал, румынке придётся обыграть обеих сестёр Уильямс — сначала Винус, а затем Серену.

«Я забирала в Nike новую обувь, когда получила это сообщение. Увидев его, сказала себе: «Хорошо, будь что будет. Сейчас я буду наслаждаться выбором обуви, а потом подумаю о предстоящих матчах», — сказала Халеп.