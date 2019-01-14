Федерер: если бы хотел уйти красиво, закончил бы после победы над Надалем в 2017

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выразил надежду, что сможет завершить карьеру не из-за травмы, как британец Энди Маррей. Ранее Маррей, испытывающий болевые ощущения в бедре, сообщил, что завершит карьеру во время нынешнего сезона.

«Надеюсь, что я завершу карьеру не из-за травмы. Это слишком жестокое окончание карьеры. Хотел бы уйти из спорта, когда посчитаю нужным. У меня нет в голове какого-то сценария окончания карьеры. Я не думаю о том, чтобы выиграть какой-то титул и уйти.

Если бы я ехал уйти красиво, то сделал бы это после финала Australian Open в 2017 году, когда я победил Рафу Надаля в эпичном финале. Не знаю, будет ли что-то более красивое в моей жизни.

Я не потерял мотивацию. Меня мотивирует возможность встречаться с великолепными фанатами, удивительными соперниками, путешествовать. И я хочу и дальше прогрессировать даже в 37 лет», — приводит слова Федерера Tennis World USA.