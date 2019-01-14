Эдмунд: рад тому, что снова вернулся в Австралию

Британский теннисист Кайл Эдмунд поделился ожиданиями от старта Открытого чемпионата Австралии по теннису. В первом круге турнира Эдмунд встретится с чехом Томашем Бердых.

«Всегда здорово просто вернуться сюда. Остались хорошие воспоминания, помню, как в прошлом году здесь хорошо сыграл, как всё здорово складывалось на центральных кортах.

Рад, как всё складывается, рад своему прогрессу. Невозможно в одночасье добиться поставленных задач. Но прогресс уже является хорошим знаком. Я готов к игре. На прошлой неделе много практиковался, чтобы подготовиться.

Пока не думаю об очках, которые нужно защитить в рейтинге ATP. Это обычные цифры на бумаге.

Матч с Бердых будет непростым. Томаш был травмирован, не знаю, в какой он сейчас форме. Но он хорошо играл в Дохе, наверное, с ним всё в порядке», — цитирует Эдмунда Tennis World USA.