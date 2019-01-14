Де Минор лидирует в чемпионской гонке ATP, Медведев — 11-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 января первую строчку занял австралиец Алекс де Минор. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 11-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 14 января
1 (50). Алекс де Минор (Австралия) — 295.
2 (209). Теннис Сандгрен (США) — 257.
3 (1). Кевин Андерсон (ЮАР) — 250.
3 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 250.
3 (1). Кей Нисикори (Япония) — 250.
6 (7). Райлли Опелка (США) — 192.
7 (15). Жиль Симон (Франция) — 180.
8 (4). Элиас Имер (Швеция) — 180.
9 (5). Иво Карлович (Хорватия) — 175.
10 (6). Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 173.
…
11 (8). Даниил Медведев (Россия) — 150...
57 (107). Андрей Рублёв (Россия) — 52...
94 (71). Евгений Донской (Россия) — 40…
100 (73). Алексей Ватутин (Россия) — 35.
Медведев опустился на 19-ю позицию в рейтинге ATP