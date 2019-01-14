Сегодня, 14 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч первого круга, в котором сыграют представитель Узбекистана Денис Истомин и швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером. Начало поединка запланировано на 12:30 мск.



По личным встречам впереди 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 6-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Истомин — Федерер на Australian Open.



Победитель этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит с британцем Даниэлем Эвансом (Q).

Федерер является действующим чемпионом Australian Open. В прошлогоднем финале он победил хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.