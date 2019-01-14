40 эйсов помогли Опелке обыграть Иснера и выйти во второй круг Australian Open

Американский теннисист Райлли Опелка в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее соотечественника Джона Иснера (9) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. На счету Опелки 40 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Иснер отметился 47 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.



Следующим соперником Опелки станет итальянец Томас Фаббьяно, который в четырёх партиях обыграл австралийца Джэйсона Каблера — 6:4, 7:6 (7:1), 2:6, 6:3.



В параллельных матчах первого раунда соревнований уругваец Пабло Куэвас уверенно обыграл серба Душана Лайовича — 6:4, 7:5, 6:1, а итальянец Стефано Травалья оказался сильнее Гидо Андреосси из Аргентины — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3, 6:2.