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40 эйсов помогли Опелке обыграть Иснера и выйти во второй круг Australian Open

40 эйсов помогли Опелке обыграть Иснера и выйти во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Американский теннисист Райлли Опелка в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее соотечественника Джона Иснера (9) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. На счету Опелки 40 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Иснер отметился 47 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником Опелки станет итальянец Томас Фаббьяно, который в четырёх партиях обыграл австралийца Джэйсона Каблера — 6:4, 7:6 (7:1), 2:6, 6:3.

В параллельных матчах первого раунда соревнований уругваец Пабло Куэвас уверенно обыграл серба Душана Лайовича — 6:4, 7:5, 6:1, а итальянец Стефано Травалья оказался сильнее Гидо Андреосси из Аргентины — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3, 6:2.

14 января 2019 года, понедельник. 06:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
Райлли Опелка
США
7:6
7:6
6:7
7:6
 
Джон Иснер
Джон Иснер
США
14 января 2019 года, понедельник. 04:45 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Пабло Куэвас
Пабло Куэвас
Уругвай
6:4
7:5
6:1
 
 
Душан Лайович
Душан Лайович
Сербия
14 января 2019 года, понедельник. 05:45 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Джэйсон Каблер
Джэйсон Каблер
Австралия
4:6
6:7
6:2
3:6
 
Томас Фаббьяно
Томас Фаббьяно
Италия
14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Стефано Травалья
Стефано Травалья
Италия
6:7
6:2
6:3
6:2
 
Гидо Андреосси
Гидо Андреосси
Аргентина
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