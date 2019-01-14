Бердых: сейчас организм расплачивается со мной за то, что я дал ему отдохнуть

Чех Томаш Бердых прокомментировал свою победу в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он уверенно обыграл прошлогоднего полуфиналиста турнира Кайла Эдмунда — 6:3, 6:0, 7:5.



«В прошлом году я пропустил шесть месяцев, однако сейчас чувствую себя очень хорошо. Мне нравятся погодные условия в Мельбурне — я с большим удовольствием приезжаю сюда снова и снова.



В этот раз я не попал в число сеяных, поэтому мне попался очень тяжёлый соперник в первом круге. Доволен своей игрой и результатом — всё это является хорошим знаком на остаток турнира.



Я пытаюсь наслаждаться каждой секундой на корте. Сегодня был очередной хороший день. Организм расплачивается со мной за то, что я ему предоставил отдых. Посмотрим, сколько всё это продлится», — цитирует Бердыха официальный сайт турнира.