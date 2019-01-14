Циципас: Серена Уильямс играет в теннис лучше, чем некоторые мужчины

Грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от совместной тренировки с американкой Сереной Уильямс на Кубке Хопмана. По словам 20-летнего спортсмена, бывшая первая ракетка мира — очень интересный и разносторонний человек.

«Она играла очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем некоторые мужчины, с которыми мне приходилось тренироваться. С ней очень интересно, Серена — открытый человек. Она поднимала много разных тем», — приводит слова Циципаса Inside Tennis.

На Открытом чемпионате Австралии Циципас стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4). Серене Уильямс, посеянной под 16-м номером, в первом круге предстоит сыграть с представительницей Германии Татьяной Марией.