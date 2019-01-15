В. Уильямс, Ястремская, Корне и Кужмова вышли во второй круг Australian Open

Американка Винус Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску, посеянную под 25-м номером, со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2. Поединок продолжался 2 час 39 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 41 очко и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 34 виннера и 31 ошибка.

За выход в третий круг Уильямс поспорит с француженкой Ализе Корне, которая победила испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:2, 6:2.

Australian Open. Женщины. Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия) — Катерина Козлова (Украина) — 4:6, 6:4, 6:2.

Даяна Ястремская (Украина) — Саманта Стосур (Австралия) — 7:5, 6:2.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.