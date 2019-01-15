Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

В. Уильямс, Ястремская, Корне и Кужмова вышли во второй круг Australian Open

В. Уильямс, Ястремская, Корне и Кужмова вышли во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Американка Винус Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску, посеянную под 25-м номером, со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2. Поединок продолжался 2 час 39 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 41 очко и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 34 виннера и 31 ошибка.

За выход в третий круг Уильямс поспорит с француженкой Ализе Корне, которая победила испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:2, 6:2.

Australian Open. Женщины. Первый круг
Виктория Кужмова (Словакия) — Катерина Козлова (Украина) — 4:6, 6:4, 6:2.
Даяна Ястремская (Украина) — Саманта Стосур (Австралия) — 7:5, 6:2.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.

15 января 2019 года, вторник. 08:40 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
Винус Уильямс
36
США
3
6:7
7
7
7:6
3
6:2
Михаэла Бузэрнеску
Михаэла Бузэрнеску
26
Румыния
15 января 2019 года, вторник. 09:30 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
Ализе Корне
46
Франция
6:2
6:2
 
Лара Арруабаррена
Лара Арруабаррена
86
Испания
15 января 2019 года, вторник. 09:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
Виктория Кужмова
48
Словакия
4:6
6:4
6:2
Катерина Козлова
Катерина Козлова
94
Украина
15 января 2019 года, вторник. 10:05 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Саманта Стосур
Саманта Стосур
75
Австралия
5:7
2:6
 
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
57
Украина
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент