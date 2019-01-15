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Осака стартовала на Australian Open с победы над Линетт

Осака стартовала на Australian Open с победы над Линетт
Теннис / Australian Open 2019

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Действующая чемпионка US Open 6 раз подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету Магды ни одного эйса, 10 виннеров и 17 неточностей.

За выход в третий круг Осака поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

15 января 2019 года, вторник. 13:35 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Наоми Осака
4
Япония
6:4
6:2
 
Магда Линетт
Магда Линетт
80
Польша
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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