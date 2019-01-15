Осака стартовала на Australian Open с победы над Линетт

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Действующая чемпионка US Open 6 раз подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету Магды ни одного эйса, 10 виннеров и 17 неточностей.

За выход в третий круг Осака поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.