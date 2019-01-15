Джокович: круто снова сыграть на центральном корте Мельбурна уже здоровым

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии. В трёх партиях он обыграл американца Митчелла Крюгера — 6:3, 6:2, 6:2.



«Круто быть здоровым и снова сыграть на центральном корте Мельбурна. 12 месяцев назад это было совсем другое ощущение из-за моего локтя. Прошёл год, и всё уже совсем иначе.

У меня были отличные результаты на протяжении последних шести месяцев, что позволило занять отличную позицию в рейтинге. Надеюсь, я смогу продолжить свои успешные выступления на Australian Open», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



Следующим соперником Новака станет француз Жо-Вильфрид Цонга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.