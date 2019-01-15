Халеп: смогла победить Канепи, потому что не сдалась после первого сета

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала волевую победу над представительницей Эстонии Кайей Канепи со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в первом круге Australian Open.



«Это был тяжёлый матч. Знала, что она является сильным соперником. Сегодня вечером я не сдалась, это очень важно для меня. Именно поэтому смогла победить. Думаю, мы обе очень хорошо сыграли для первого круга. После Цинциннати я не выиграла ни одного матча, а теперь добилась положительного результата.



С Канепи непросто играть. Я проиграла ей на старте US Open, и это добавляло давления. Знала, что у неё мощный удар, из-за которого я не смогу сразу захватить инициативу. Но мне было нечего терять», — цитирует Халеп официальный сайт турнира.

Халеп одержала волевую победу над Канепи в первом круге Australian Open