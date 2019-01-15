Халеп одержала волевую победу над Канепи в первом круге Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, пробилась во второй круг, одолев представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут.

Первая ракетка мира 4 раза подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 40 виннеров и 62 ошибки.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Канепи на Australian Open.

За выход в третий круг Халеп поспорит с американкой Софьей Кенин.

Действующей победительницей турнира является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.