Соперницей Гарсии в третьем круге Australian Open будет Коллинз

Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв соотечественницу Сачию Викери со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Даниэль 8 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 13 виннеров и 15 неточностей.

За выход в четвёртый круг Коллинз поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией, посеянной под 19-м номером.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.