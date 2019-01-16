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Соперницей Гарсии в третьем круге Australian Open будет Коллинз

Соперницей Гарсии в третьем круге Australian Open будет Коллинз
Теннис / Australian Open 2019

Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв соотечественницу Сачию Викери со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Даниэль 8 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 13 виннеров и 15 неточностей.

За выход в четвёртый круг Коллинз поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией, посеянной под 19-м номером.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

16 января 2019 года, среда. 07:25 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
Даниэль Коллинз
35
США
6:3
7:5
 
Сачия Викери
Сачия Викери
123
США
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