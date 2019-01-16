Фритц обыграл Монфиса и встретится с Федерером в третьем круге Australian Open

Американский теннисист Тейлор Фритц в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса (30) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).



Продолжительность встречи составила 3 часа 29 минут. На счету Фритца 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 15. Монфис отметился 22 подачами навылет, 6 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта.



Следующим соперником американца станет третья ракетка мира Роджер Федерер, который ранее в трёх партиях оказался сильнее британца Даниэла Эванса.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

3-й день Australian Open. Соболенко и Хачанов в 3-м круге. Ждём Шарапову. LIVE! В третий день в Мельбурне свои матчи проведут Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко, Павлюченкова и другие.