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Соболенко: мои успехи — это на 90% заслуга Турсунова

Соболенко: мои успехи — это на 90% заслуга Турсунова
Теннис / Australian Open 2019

Представительница Беларуси Арина Соболенко прокомментировала победу над британкой Кэйти Бултер в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:4.

«Игра на «Большом шлеме» — это всегда нечто особенное. Я очень счастлива выиграть этот матч и пробиться в третий раунд. Кэйти отлично сыграла, я, на самом деле, тоже. Это был действительно хороший матч.

Когда я начала работать с Дмитрием Турсуновым, изменилось очень многое. Он отличный тренер, и его заслуга в моих успехах составляет 90%. Я очень рада, что работаю с ним.

Раньше я просто лупила по мячу, но Дмитрий объяснил мне, что не нужно вкладывать максимум сил в каждый удар. Вообще, мы работаем с ним над многими игровыми аспектами», — цитирует Соболенко официальный сайт соревнований.

За выход в четвёртый круг Соболенко поспорит с 17-летней американкой Амандой Анисимовой.

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