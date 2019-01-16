Соболенко обыграла Бултер во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 11-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Арина 7 раз подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 23 виннера и 23 неточности.

За выход в четвёртый круг Соболенко поспорит с американкой Амандой Анисимовой.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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