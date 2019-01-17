Ястремская вышла в третий круг Australian Open, где может сыграть с C. Уильямс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро, посеянную под 23-м номером, со счётом 6:3 3:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Даяна 4 раза подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 3 эйса, 12 виннеров и 26 неточностей.

За выход в четвёртый круг Ястремская поспорит с победительницей поединка Серена Уильямс (США, 16) — Эжени Бушар (Канада).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.