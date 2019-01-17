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Ястремская вышла в третий круг Australian Open, где может сыграть с C. Уильямс

Ястремская вышла в третий круг Australian Open, где может сыграть с C. Уильямс
Теннис / Australian Open 2019

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро, посеянную под 23-м номером, со счётом 6:3 3:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Даяна 4 раза подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 3 эйса, 12 виннеров и 26 неточностей.

За выход в четвёртый круг Ястремская поспорит с победительницей поединка Серена Уильямс (США, 16) — Эжени Бушар (Канада).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

17 января 2019 года, четверг. 12:15 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
Карла Суарес-Наварро
23
Испания
3:6
6:3
1:6
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
57
Украина
Серена vs Бушар. Чья форма лучше. Матчи 4-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Халеп, Джокович, Зверев, Свитолина, Бушар, а также россияне Медведев, Донской, Потапова, Гаспарян сыграют в четверг на АО.
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