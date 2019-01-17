Монфис поддерживал Свитолину во время её матча на AO. Их заподозрили в романе

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала присутствие французского теннисиста Гаэля Монфиса в её боксах во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии.



«Вы все его видели в моём боксе. Да, Гаэль поддерживал меня. Надеюсь, в будущем мы увидим его не только в моём боксе, но и на корте», — заявила украинка в послематчевом интервью.

Летом Свитолину и Монфиса неоднократно замечали на одних и тех же мероприятиях, не обязательно связанных с теннисом.

Ранее Монфис состоял в отношениях со словачкой Доминикой Цибулковой и француженкой Ализе Корне. Свитолина определённое время встречалась с игроком в крикет Рисом Топли.

Интересно, что Монфис уже покинул розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде одиночных соревнований он уступил американцу Тейлору Фритцу. В парных соревнованиях Гаэль не участвует.

Свитолина в свою очередь продолжает борьбу не только за титул, но и за звание первой ракетки мира.