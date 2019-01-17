Джокович: после матча с Цонгой совсем не хочется спать!

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче второго круга Джокович нанёс поражение французу Жо-Вильфреду Цонге со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Джокович побеждал Цонгу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2008 году.

«Конечно, была нервозность, она чувствовалась с первых минут на корте. На нас нахлынули эмоции, но мы старались провести хороший матч. С Жо всегда сложно играть. У него были проблемы из-за травмы. На мой взгляд, его место в рейтинге ATP не отражает истинную силу. После такого матча мне совсем не хочется спать», — приводит слова Джоковича пресс-служба Australian Open.

В третьем круге турнира Джокович сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.