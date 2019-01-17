Джокович уверенно обыграл Цонгу и вышел в третий раунд Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии не испытал серьёзных проблем с представителем Франции Жо-Вильфредом Цонгой — 6:3, 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. На счету Джоковича 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 9. Французский теннисист отметился 10 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами.



Следующим соперником первой ракетки соревнований станет канадский теннисист Денис Шаповалов (25).



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.