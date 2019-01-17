Шаповалов: раньше был бы рад матчу с Джоковичем, теперь же хочу его победить

Канадский теннисист Денис Шаповалов (25) поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Соперником Шаповалова станет первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович (1).

«Думаю, два года назад я был бы счастлив просто оказаться на одном корте с топовыми игроками, сыграть с ними несколько геймов. Теперь я чувствую, что готов конкурировать с ними.

Новак, очевидно, является одним из сильнейших. Я очень уважаю его, следил за его карьерой. Матч с ним будет великолепным. Будет очень интересно посмотреть, что я смогу предложить в таком матче.

Чего бы я хотел достичь в карьере? Я бы хотел стать ролевой моделью для других, как это получилось у Рафаэля Надаля или Роджера Федерера. Хотелось бы, чтобы дети, увидев меня на корте, хватали ракетки и шли тренироваться. Особенно это важно в Канаде, где теннис становится более популярным», — приводит слова Шаповалова Reuters.