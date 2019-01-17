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Вихлянцева: мы такие же, как Федерер? Нет! Федерер такой один

Вихлянцева: мы такие же, как Федерер? Нет! Федерер такой один
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что швейцарец Роджер Федерер выделяется среди всех теннисистов. Вихлянцева призналась также, что считает Федерера уникальным спортсменом.

«Даже когда он заходит в лаунж, такое ощущение, будто время остановилось. Все перестали что-то делать, и Роджер идёт по холлу. Мне хочется остановиться, уступить дорогу.

Хотя другие и говорят, что, наоборот, нужно спокойно реагировать, показывать, что мы такие же. Ну какие же мы такие?! Федерер такой один», — сказала Вихлянцева.

Ранее россиянка составила собственную команду супергероев из современных теннисистов, в которую включила австралийца Ника Кирьоса, испанца Рафаэля Надаля, японца Кея Нисикори и американку Серену Уильямс.

Вихлянцева составила команду супергероев из современных теннисистов
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