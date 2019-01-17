Вихлянцева: мы такие же, как Федерер? Нет! Федерер такой один

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что швейцарец Роджер Федерер выделяется среди всех теннисистов. Вихлянцева призналась также, что считает Федерера уникальным спортсменом.
«Даже когда он заходит в лаунж, такое ощущение, будто время остановилось. Все перестали что-то делать, и Роджер идёт по холлу. Мне хочется остановиться, уступить дорогу.
Хотя другие и говорят, что, наоборот, нужно спокойно реагировать, показывать, что мы такие же. Ну какие же мы такие?! Федерер такой один», — сказала Вихлянцева.
Ранее россиянка составила собственную команду супергероев из современных теннисистов, в которую включила австралийца Ника Кирьоса, испанца Рафаэля Надаля, японца Кея Нисикори и американку Серену Уильямс.
Вихлянцева составила команду супергероев из современных теннисистов