Медведев: нужно менять подход к жизни, чтобы на корте было меньше эмоций

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопросы пользователей «Вконтакте». Россиянин рассказал, как ему удаётся справиться с нервами, вспомнил об инциденте, случившимся на Уимблдоне в 2017 году, а также поделился мнением об игре в паре.

«Как лучше справляться с эмоциями? Мне помогает в этом мой психолог. Иногда получается, иногда нет, плюс сам стараюсь над собой работать. На самом деле очень важно в жизни менять подход, чтобы потом на корте эмоций было меньше. Стараюсь с этим справиться, вроде пока получается.

Почему легонько бросаю ракетки, а не ломаю их? Ну, в Австралию берёшь с собой шесть ракеток, если пять сломаешь, то будет плохо. Плюс у теннисистов всегда проблема, одна ракетка нравится, другая нет. И если у тебя останется три ракетки, то уже меньше выбора», — сказал Медведев.