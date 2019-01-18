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Рублёв не сумел выйти в третий круг Australian Open в парном разряде

Рублёв не сумел выйти в третий круг Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Испании Роберто Карбальес-Баэна не смогли пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В матче второго раунда они в двух партиях уступили аргентинцу Леонардо Майеру и португальцу Жоау Соузе со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Рублёв и Карбальес-Баэна 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и не взяли ни одного гейма на подаче соперников. На счету Майера и Соузы 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Леонардо и Жоау поспорят с победителями матча Оливер Марах (Австрия)/Мате Павич (Хорватия, 1) — Максимо Гонсалес (Аргентина)/Николас Джарри (Чили).

18 января 2019 года, пятница. 07:00 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 2-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Россия
6:7
3:6
 
Леонардо Майер
Леонардо Майер
Аргентина
Жоау Соуза
Жоау Соуза
Португалия
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