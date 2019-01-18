5-й день Australian Open. Шарапова бьётся с Возняцки, Соболенко проиграла. LIVE!

В пятый день в Мельбурне Шарапова сыграет с Возняцки. Также свои матчи проведут Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко, Павлюченкова и другие.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

Текстовая онлайн-трансляция матча Марии Шараповой с Каролиной Возняцки (7:30)

Текстовая онлайн-трансляция матча Рафаэля Надаля с Алексом де Минором (11:00)

07:40. Павлюченкова тем временем в одном гейме от победы — 6:0, 5:2 в её пользу. Анастасия сегодня тоже играет здорово и, что для неё важно, очень чисто — всего 6 невынужденных ошибок у неё.

07:35. Великолепный матч провела Анисимова. Так и не дала она Соболенко нащупать свою игру, задавила её и резкими ударами, и отличными углами атак. Кроме того, Аманда ни разу не проиграла свою подачу! 6:3, 6:2 в пользу американки, которая дальше сыграет либо с Петрой Квитовой, либо с Белиндой Бенчич. Кстати, до этого Australian Open чемпионка юниорского US Open — 2017 не выиграла ни одного матча на взрослых «Шлемах» и ни разу не выступала в основной сетке в Мельбурне во взрослом туре.

07:25. Скоро начнётся поединок Шараповой с Возняцки. По личным встречам Мария ведёт со счётом 6:4, но на харде впереди Каролина — 4:3.

07:15. Анисимова и во второй партии продолжает доминировать. Взяла она свою подачу с брейк-пойнта, и на табло горит 3:0 в её пользу. Пять геймов подряд уже выиграла Аманда!

07:10. Саснович второй раз подряд получает «баранку» в третьем круге турнира «Большого шлема». На US Open она проиграла будущей чемпионке, Наоми Осаке, со счётом 0:6, 0:6. Здесь Павлюченкова взяла у неё первый сет всухую.

07:05. Аманда переигрывает Арину пока, в первую очередь за счёт скорости ударов. Отличный бесстрашный теннис показывает сегодня российская американка, свойственный многим юным игрокам атакующего стиля, когда они на ходу. Сделала она ещё один брейк и взяла первую партию со счётом 6:3.

06:55. Анисимова сразу взяла подачу Соболенко и пока удерживает минимальный перевес — 4:3, а Павлюченкова повела у Саснович со счётом 3:0.

06:45. Всего за полтора часа оформил свой 16-й (!) выход в 1/8 финала Australian Open Роджер.

06:40. Федерер очень уверенно разобрался с Фритцем — 6:2, 7:5, 6:2. Таким образом, освободился центральный корт для матча Шараповой и Возняцки, который начнётся в 7:30 по московскому времени.

06:35. Подготовили корты без крыши к началу матчей. Пока только парные встречи там стартовали. Хачанов должен играть третьим запуском, после двух мужских парных матчей.

06:30. А на Арене Мельбурна (бывшей Hisense Arena и Vodafone Arena) скоро начнётся матч Анастасии Павлюченковой с Александрой Саснович.

06:25. Тем временем Арина Соболенко и Аманда Анисимова разминаются на Арене Маргарет Корт.

06:20. Бердых продолжает успешное возвращение после полугодичного отсутствия в туре из-за травмы. Победил он Шварцмана — 5:7, 6:3, 7:5, 6:4 — и дальше сыграет либо с Рафаэлем Надалем, либо с Алексом де Минором.

06:15. Федерер сделал брейк при счёте 5:5 и уверенно подал на сет после этого. 6:2, 7:5 в его пользу после двух партий.

06:12. А вот достаточно оригинальный 10 year challenge от Новака Джоковича. «Модельная съёмка против проигрыша ставки своему брату».

06:10. Белинда Бенчич в рамках флэшмоба 10 year challenge выложила фотографию приблизительно 10-летней давности с Роджером Федерером. Напомним, что сейчас они уже несколько лет подряд играют вместе на Кубке Хопмана, а в этом и прошлом году стали там чемпионами.

06:05. Вполне хватило Стефаносу одного брейка в четвёртой партии. Рисковал Николоз, но много ошибался, и Циципас без лишних нервов довёл матч до победы — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Дальше он может сыграть с Федерером.

06:00. Тем временем пытаются привести в порядок внешние корты, но до того, чтобы на них можно было играть, ещё далеко.

05:55. Басилашвили проиграл свою подачу в седьмом гейме с 40:0. Очевидные проблемы с передвижением по корту у Николоза всё-таки, так что, скорее всего, исход этого матча предрешён.

05:50. Сёстры Плишковы накануне вечером с удовольствием ели мороженое в жарком Мельбурне.

05:45. Один из сыновей Роджера и Мирки играет с Иваном Любичичем во время матча папы.

05:40. Бердых спас два гейма с брейк-пойнтов по ходу третьего сета, а при счёте 5:5 сделал брейк и уверенно взял свою подачу после этого. 2-1 по сетам в его пользу.

05:35. Роджер Федерер в своём сотом матче на Арене Рода Лэйвера громит Тейлора Фритца — 6:2 в первой партии. На своей подаче 6-кратный чемпион турнира всего 2 очка проиграл пока что.

05:30. Врача вызывал грузинский теннисист перед стартом четвёртого сета. Ничего слишком серьёзного, просто натёр палец на правой ноге, где у него и так уже налеплен пластырь.

05:25. Прекрасным розыгрышем завершается партия, которую Циципас выигрывает с третьего сетбола!

05:20. Томаш Бердых после двух побед под ноль (над Кайлом Эдмундом и Робином Хасе) проиграл сет Диего Шварцману. 5:7, 6:4, 4:4 сейчас в их матче. Стефанос Циципас и Николоз Басилашвили обменялись партиями со счётом 6:3, а в третьей играют тай-брейк.

05:15. Кстати, над Australian Open идёт дождь. Но этот чемпионат давно является самым продвинутым из всех по количеству кортов, оснащённых крышей, и сейчас их уже три, так что главным матчам в одиночном разряде это не мешает. Тем не менее, два одиночных матча поставлены на корты без крыши, и один из них — поединок Карена Хачанова с Роберто Баутиста-Агутом. Учитывая усталость испанца после двух пятисетовых игр подряд, россиянину точно не будет на руку, если матч надолго отложат.

05:10. Пока что один матч завершился в Мельбурне — Эшли Барти выиграла у Марии Саккари со счётом 7:5, 6:1. Её следующая соперница станет известна после поединка Марии Шараповой и Каролины Возняцки. Кстати, накануне Барти вышла во второй круг в паре с Викторией Азаренко, после чего назвала её «приёмной дочерью Австралии».

05:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за ходом Australian Open-2019 в нашей онлайн-трансляции. На первом в сезоне и самом жарком турнире «Большого шлема» стартует пятый игровой день. В центральном матче дня для российских болельщиков Мария Шарапова сыграет с действующей чемпионкой этих соревнований, Каролиной Возняцки. Также за выход в 1/8 финала будут вести борьбу Арина Соболенко, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Марин Чилич, Стефанос Циципас, Анжелика Кербер, Слоан Стивенс и другие.