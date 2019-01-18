Квитова: давно не проходила так далеко на Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионат Австралии под восьмым номером, поделилась впечатлениями от выхода в четвёртый круг турнира, а также рассказала о начале нового сезона. Двукратная победительница Уимблдона обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:1, 6:4.

«Я знала, что Бенчич опасная соперница. С первого удара была готова к этому. Я должна была бороться, несмотря на счёт 6:1, знала, что она может вернуться в игру. Думаю, что сегодня у меня получалась подача. Мы обе играли довольно агрессивно.

Я давно так далеко не проходила. В чём разница от предыдущих сезонов? Не знаю. Я отлично провела межсезонье, хорошо подготовилась к турниру. В прошлом году было так же, но я заболела в начале года. Сейчас я здорова, и это главное. Я отлично играла в Сиднее и даже в Брисбене, несмотря на то что проиграла во втором круге. Всё равно игра была хорошей. Я довольна тем, что результаты тренировок реализуются. У меня не было такого хорошего начала сезона в течение очень долгого времени, поэтому очень рада за это», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.

Квитова в четвёртом круге Australian Open сыграет с 17-летней американкой Амандой Анисимовой.