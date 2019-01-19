Медведев в трёх сетах обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена – 6:3, 7:6 (7:3), 6:3. Это была первая встреча теннисистов.

Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты. На счету россиянина 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 11. В активе Гоффена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4.

За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.