Медведев в трёх сетах обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена – 6:3, 7:6 (7:3), 6:3. Это была первая встреча теннисистов.
Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты. На счету россиянина 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 11. В активе Гоффена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4.
За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.
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Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.