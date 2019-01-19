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Медведев в трёх сетах обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг Australian Open

Медведев в трёх сетах обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена – 6:3, 7:6 (7:3), 6:3. Это была первая встреча теннисистов.

Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты. На счету россиянина 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 11. В активе Гоффена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4.

За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019
Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.
19 января 2019 года, суббота. 04:40 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
Давид Гоффен
22
Бельгия
2:6
6:7
3:6
 
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
19
Россия
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