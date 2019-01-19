Нисикори: победа в трёх сетах очень поможет моему телу, учитывая первые круги AO

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу над португальцем Жоау Соузой в матче третьего раунда Открытого чемпионата США — 7:6 (8:6), 6:1, 6:2.



«Первый сет мог сложиться как угодно. Жоау хорошо играл и прекрасно подавал. Он действовал агрессивно с форхенда, но и я не отставал. Во второй и третьей партиях я начал играть более свободно и расслабленно, стал выполнять больше качественных ударов.



Очевидно, что такая победа очень поможет моему телу, учитывая, что в первых двух кругах я играл по пять сетов. Вторая неделя? Попытаюсь максимально хорошо восстановиться. Думаю, это самое важное», — цитирует Нисикори официальный сайт ATP.



Следующим соперником японца станет испанец Пабло Карреньо-Буста.

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