Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Свитолина: теннис — далеко не всё в нашей жизни, потому я и поддержала Шуай

Свитолина: теннис — далеко не всё в нашей жизни, потому я и поддержала Шуай
Теннис / Australian Open 2019

Украинка Элина Свитолина прокомментировал эпизод, случившийся после её матча третьего раунда Australian Open с китаянкой Чжан Шуай. Седьмая ракетка мира подошла к сопернице и поддержала её.

«Мы обе сегодня боролись не на жизнь, а на смерть и оставили на корте все силы. Но теннис — далеко не всё в нашей жизни. Очень важно оставаться человеком и проявлять доброту. Матч — это просто матч, и у него есть конец.

Шуай — отличная девушка, мы с ней играли на выставочном турнире, и было весело. Иногда мы вместе тренируемся. Не считаю, что мой поступок был каким-то особенным — когда кому-то грустно, его нужно поддержать», — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

Следующей соперницей Элины станет американка Мэдисон Кис.

С. Уильямс поддержала расплакавшуюся Ястремскую после их матча
Свитолина и Монфис завели совместный «инстаграм» и выложили первое видео
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент