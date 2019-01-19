Свитолина: теннис — далеко не всё в нашей жизни, потому я и поддержала Шуай

Украинка Элина Свитолина прокомментировал эпизод, случившийся после её матча третьего раунда Australian Open с китаянкой Чжан Шуай. Седьмая ракетка мира подошла к сопернице и поддержала её.

«Мы обе сегодня боролись не на жизнь, а на смерть и оставили на корте все силы. Но теннис — далеко не всё в нашей жизни. Очень важно оставаться человеком и проявлять доброту. Матч — это просто матч, и у него есть конец.



Шуай — отличная девушка, мы с ней играли на выставочном турнире, и было весело. Иногда мы вместе тренируемся. Не считаю, что мой поступок был каким-то особенным — когда кому-то грустно, его нужно поддержать», — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.



Следующей соперницей Элины станет американка Мэдисон Кис.

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