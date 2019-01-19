С. Уильямс поддержала расплакавшуюся Ястремскую после их матча

37-летняя американка Серена Уильямс поддержала 18-летнюю соперницу из Украины Даяну Ястремскую после их матча в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Украинка расплакалась после разгромного поражения со счётом 2:6, 1:6, но 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» постаралась её успокоить.

«Ты действовала невероятно, очень хорошо. Ты действовала просто невероятно. Не плачь», — сказала Серена Ястремской после матча.

Ранее 18-летняя теннисистка заявила, что в детстве пристально наблюдала за Уильямс-младшей и пыталась равняться на неё. О матче с Сереной украинка мечтала с восьми лет.

Следующей соперницей Серены станет победительница пары Симона Халеп (Румыния, 1) — Винус Уильмс (США).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является Каролина Возняцки из Дании.