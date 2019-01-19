Халеп: я готова обыграть Серену — мне нечего терять

Румынка Симона Халеп прокомментировала предстоящую встречу с американкой Сереной Уильямс в рамках четвёртого раунда Открытого чемпионата Австралии.



«Впереди меня ждёт ещё одна чемпионка, ещё одна, более сложная задача, но я готова с ней справиться. Я буду сражаться изо всех сил, ведь сейчас мне фактически нечего терять», — цитирует Симону официальный сайт турнира.



Ранее Халеп и Уильямс встречались друг с другом девять раз. Лишь однажды победу праздновала румынка.



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.