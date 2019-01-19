Муратоглу: не вижу никого, кто мог бы победить Федерера, Джоковича и Надаля

Тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс и основатель теннисной академии Патрик Муратоглу не видит, кто мог бы потеснить «большую тройку» в мужском теннисе с лидирующих позиций.

«Проанализировав два предыдущих сезона, понимаем, что старая гвардия по-прежнему сильна. Рафа выиграл Открытый чемпионат Франции в 11-й раз, Роджер приехал в Мельбурн после победы на Кубке Хопмана, а Новак вернулся на первую строчку мирового рейтинга. Если они играют на своём уровне, не вижу никого, кто мог бы их победить.

Чтобы побеждать на турнирах «Большого шлема», молодым теннисистам нужно сначала стабильно обыгрывать лидеров на небольших турнирах в течение года, но они этого пока не делают. Федерер выиграл последние два Australian Open, а на Открытом чемпионате США на него повлияли затяжные матчи. Но он определённо может выиграть здесь снова. Он сыграл на высоком уровне в Перте, показав, что является одним из фаворитов. Не думаю, что возраст влияет на него, особенно в последние недели, когда он явно прогрессирует», — приводит слова Муратоглу Marca.