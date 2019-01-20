Ястремская: основной опыт Australian Open – это матч с Сереной Уильямс

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, как будет играть с американкой Сереной Уильямс, когда они встретятся в следующий раз.

«Нужно быть непредсказуемой, это очень важно в матчах с Сереной. Я думала, что смогу это сделать, но мне, к сожалению, не удалось из-за давления. В следующий раз постараюсь быть более собранной и внутренне спокойной. Думаю, что мой теннис отлично подходит, чтобы играть с Сереной. Когда у нас были длинные розыгрыши, я заставляла её двигаться по корту, у меня получалось забивать навылет. Так что большую роль сыграла именно психологическая составляющая. В следующий раз я бы подготовилась больше в этом плане. Если бы я была спокойной и стабильной, то сыграла бы в свой теннис и всё бы сработало.



Не могу назвать какое-то одно отличие Серены от других. Отличия в мелочах. Дисциплина, качество ударов, как она вкладывается в каждый мяч. С какой стороны не посмотреть, она другая, в чём-то особенная. И я мечтаю дойти до такого уровня, чтобы и обо мне говорили, что во мне есть что-то особенное.

С этого турнира я почерпну для себя многое, я играла с хорошими соперницами, находилась в этой обстановке. Думаю, я ещё не раз буду в такой атмосфере. Но основной опыт – это матч с Сереной. Я прочувствовала её энергетику, как играет легенда, что я могу почерпнуть, чему я могу научиться у неё. И в следующий раз, надеюсь, я буду лучше и сильнее», — приводит слова Ястремской пресс-служба турнира.