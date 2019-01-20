Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и Слоан Стивенс из США, посеянная под пятым номером.
Начало матча запланировано на 12:30 мск. По личным встречам впереди 25-летняя уроженка Флориды — 2-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Павлюченкова на Australian Open.
Победительница этой игры за выход в полуфинал соревнований поспорит с американкой Даниэль Коллинз, которая ранее выбила из турнира представительницу Германии Анжелику Кербер.
В прошлогоднем финале Australian Open датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open
Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.