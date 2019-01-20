Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и Слоан Стивенс из США, посеянная под пятым номером.

Начало матча запланировано на 12:30 мск. По личным встречам впереди 25-летняя уроженка Флориды — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Павлюченкова на Australian Open.



Победительница этой игры за выход в полуфинал соревнований поспорит с американкой Даниэль Коллинз, которая ранее выбила из турнира представительницу Германии Анжелику Кербер.



В прошлогоднем финале Australian Open датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.