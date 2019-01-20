Павлюченкова: слышала, как некоторые зевали во время матча

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга турнира Павлюченкова в трёх сетах нанесла поражение американке Слоан Стивенс. Матч завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

«Думала о том, как мучаются зрители, следя за нашим матчем в два часа ночи по местному времени. Русские люди оставались здесь, продолжали меня поддерживать, что очень приятно. Слышала, как некоторые зевали во время матча. Сожалею, что вам пришлось помучиться, хотя, думаю, был довольно захватывающий матч.

Я постоянно показываю агрессивный теннис. Слоан — отличный игрок, она здорово передвигается, и мне пришлось сегодня так играть. После этой игры придётся восстанавливаться. Ненавижу принимать ледяную ванну, но мой физиотерапевт заставляет это делать, даже в два часа ночи», — сказала Павлюченкова после матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова встретится с американкой Даниэль Коллинс.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Павлюченкова — Стивенс.