Федерер: о смене доминирующих сил в теннисе говорят уже 10 лет. И что?

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер после поражения в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису от грека Стефаноса Циципаса прокомментировал слова легендарного американского теннисиста Джона Макинроя. Ранее Макинрой заявил, что поражения Федерера свидетельствуют о смене доминирующих сил в мужском теннисе.

«Макинрой часто находится перед микрофоном. Его работа — говорить. Он постоянно что-то говорит, я люблю Джона.

Эта история про смену доминирования обсуждается уже 10 лет. И что? Пока так ничего и не произошло», — приводит слова Федерера Daily Express.

Федерер является действующим победителем Australian Open. В прошлом году в финале он победил хорвата Марина Чилича.