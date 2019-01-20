Федерер проиграл Циципасу в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии

В матче 1/8 финала Australian Open действующий победитель турнира швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в четырёх сетах уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу (14) со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7).
Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут.
20 января 2019 года, воскресенье. 11:15 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
15
11
6:7
13
7
7:6
3
7:5
7
7:6
5
Роджер Федерер
3
Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open
Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.