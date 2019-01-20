Федерер проиграл Циципасу в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии

Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open

Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.