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Федерер проиграл Циципасу в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии

Федерер проиграл Циципасу в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

В матче 1/8 финала Australian Open действующий победитель турнира швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в четырёх сетах уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу (14) со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут.

20 января 2019 года, воскресенье. 11:15 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
11
6:7
13
7
7:6
3
7:5
7
7:6
5
 
Роджер Федерер
Роджер Федерер
3
Швейцария
Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open
Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.
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