Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Кьево». 21 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Кар. Плишкова отдала всего 4 гейма Мугурусе в 1/8 финала Australian Open

Кар. Плишкова отдала всего 4 гейма Мугурусе в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (18) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Каролина 5 раз подала навылет, активно выиграла 23 очка и совершила 3 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 15 виннеров и 20 неточностей.

За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Серена Уильямс (США, 16).

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале датчанка Каролина Возняцки победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

21 января 2019 года, понедельник. 08:00 МСК
Australian Open (ж). 4-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
18
Испания
3:6
1:6
 
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
Медведев настроен «забивать» Джоковичу. Матчи 8-го дня Australian Open
Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, Плишкова, а также последний россиянин в мужской сетке Медведев сыграют в понедельник на АО.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент