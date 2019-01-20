Медведев настроен «забивать» Джоковичу. Матчи 8-го дня Australian Open

Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, Плишкова, а также последний россиянин в мужской сетке Медведев сыграют в понедельник на АО.

В понедельник, 21 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», завершатся поединки 4-го круга. В этот день пройдёт 8 матчей в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 4 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева – Симона Халеп (1), Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Наоми Осака (4), Элина Свитолина (6), Каролина Плишкова (7) и Кей Нисикори (8). В понедельник сыграет и последний россиянин в мужской сетке — Даниил Медведев (15). Ему будет противостоять лидер мирового рейтинга Джокович. Конечно же, серб считается фаворитом грядущего противостояния, но Даниил не собирается заранее сдаваться. По признанию россиянина, он собирается «забивать». Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Медведев: мог побеждать Гоффена увереннее. Джокович? Нужно ему забивать

Australian Open. День 8-й. 21 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск)

Rod Laver Arena

Наоми Осака (Япония, 4) — Анастасия Севастова (Латвия, 13)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00).

Личные встречи: 2-2 (Торонто-2017, Брисбен-2019 – Доха, Пекин-2018).

Рейтинг: 4-12.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.

Александр Зверев (Германия, 4) — Милош Раонич (Канада, 16)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 05:30).

Личные встречи: 1-1 (Рим-2017 – Уимблдон-2017).

Рейтинг: 4-17.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.

Симона Халеп (Румыния, 1) — Серена Уильямс (США, 16)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 1-8 (WTA Finals-2014, Индиан-Уэллс-2015 (отказ) – Уимблдон-2011, Рим, Цинциннати-2013, WTA Finals-2014, Майами, Цинциннати-2015, Индиан-Уэллс, US Open-2016).

Рейтинг: 1-16.

Прогноз букмекеров: 3.00 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 15)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 2-0 (Кубок Дэвиса, Истбурн-2017).

Рейтинг: 1-19.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Мэдисон Кис (США, 17) — Элина Свитолина (Украина, 6)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (около 03:00).

Личные встречи: 2-0 (Нью-Хэйвен-2015, US Open-2017).

Рейтинг: 17-7.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) — Каролина Плишкова (Чехия, 7)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 08:00).

Личные встречи: 2-7 («Ролан Гаррос»-2013, Цинциннати-2017 – Дубай, Индиан-Уэллс-2015, Цинциннати, WTA Finals-2016, Fed Cup, Индиан-Уэллс, WTA Finals-2017).

Рейтинг: 18-8.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 23) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 10:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 23-9.

Прогноз букмекеров: 4.70 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.

Melbourne Arena

Борна Чорич (Хорватия, 11) — Люка Пуи (Франция, 28)

Melbourne Arena. 4-й запуск (не ранее 09:00).

Личные встречи: 2-0 (Индиан-Уэллс-2016, Вена-2018).

Рейтинг: 12-31.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чорича в пяти сетах.