Пары Пепеляева/Сайфетдинова и Аванесян/Тихонова вышли во 2-й круг юниорского AO

Российские теннисистки Вероника Пепеляева и Авелина Сайфетдинова вышли во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли японку Саки Имамуру и представительницу Южной Кореи Ён Во Ку со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Россиянки трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Пепеляева и Сайфетдинова поспорят с победительницами матча Марта Кустич (Испания)/Элене Пелликано (Мальта, 4) — Лейла Энни Фернандес (Канада)/Саша Вуд (США).

Россиянки Элина Аванесян и Анастасия Тихонова (6) одолели итальянку Мартину Бьяджанти и испанку Карлоту Мартинес Сирес со счётом 6:2, 4:6, [10:4] и сыграют с австралийской парой Оливия Гадецки/Меган Смит (WC).