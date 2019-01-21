Зверев — о поражении Раоничу: конец света не наступил, всё в порядке

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису от канадца Милоша Раонича (1:6, 1:6, 6:7 (5:7). Также немец рассказал, почему разбил ракетку во время матча.

«Когда разбил ракетку, мне стало легче. Я был очень зол, так я выплеснул эмоции. Я играл плохо. В первых двух сетах моя игра была ужасной.

Даже сложно назвать что-то одно. Я плохо подавал, неудачно действовал на задней линии. Когда играешь с сильным соперником, как Раонич, сложно вернуться в игру.

В течение всей недели у меня были проблемы со второй подачей. Я пытался отработать этот компонент и решить проблему. Надеюсь, в следующий раз будет лучше.

Конечно, я очень расстроен из-за поражения, но не впал в депрессию, ничего такого. Всё в порядке, мы ведь говорим о теннисном матче. Я научился относиться к ним как к игре, это не конец света. Если бы я воспринимал поражения как трагедию, то впадал бы в депрессию 15-20 раз в году», — приводит слова Зверева Metro.

Зверев со злости сломал ракетку в матче с Раоничем