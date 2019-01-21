Раонич в трёх сетах победил А. Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышел в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Германии Александра Зверева (4) со счётом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Милош 15 раз подал навылет, активно выиграл 45 очков и совершил 24 невынужденные ошибки. На счету его соперника 6 эйсов, 21 виннер и 23 неточности.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2018 года Раонич поспорит с победителем поединка Борна Чорич (Хорватия, 11) — Люка Пуи (Франция, 28).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. В прошлогоднем финале этих соревнований швейцарец Роджер Федерер победил хорвата Марина Чилича.