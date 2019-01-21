Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Кьево». 21 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Раонич в трёх сетах победил А. Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open

Раонич в трёх сетах победил А. Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышел в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Германии Александра Зверева (4) со счётом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Милош 15 раз подал навылет, активно выиграл 45 очков и совершил 24 невынужденные ошибки. На счету его соперника 6 эйсов, 21 виннер и 23 неточности.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2018 года Раонич поспорит с победителем поединка Борна Чорич (Хорватия, 11) — Люка Пуи (Франция, 28).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. В прошлогоднем финале этих соревнований швейцарец Роджер Федерер победил хорвата Марина Чилича.

21 января 2019 года, понедельник. 06:00 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
4
Германия
1:6
1:6
6:7
 
 
Милош Раонич
Милош Раонич
17
Канада
Медведев настроен «забивать» Джоковичу. Матчи 8-го дня Australian Open
Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, Плишкова, а также последний россиянин в мужской сетке Медведев сыграют в понедельник на АО.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент